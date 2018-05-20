في ختام الدوري الإيطالي.. نابولي يوقّع على هبوط كروتوني

هبط فريق كروتوني رسميا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه نابولي 2 - 1 يوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تورينو على جنوى 2 - 1، وميلان على فيورنتينا 5 - 1، وكييفو فيرونا على بينفينتو 1 - صفر، وسبال على سامبدوريا 3 - 1، وأودينيزي على بولونيا 1 - صفر، وكالياري على أتالانتا 1 - صفر.

وسجل هدفي نابولي أركاديوز ميليك في الدقيقة 23 وخوزييه كاييخون في الدقيقة 32، فيما سجل هدف كروتوني ماركو تومينيو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 91 نقطة لينهي الموسم في المركز الثاني، وتوقف رصيد كروتوني عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع، ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي المباراة الثانية، فاز تورينو على مضيفه جنوى 2 - 1. وسجل هدفي تورينو ياغو فالكي في الدقيقة 30 ودانيلي باسيلي في الدقيقة 58، فيما سجل هدف جنوى غوران بانديف في الدقيقة 80.

ورفع تورينو رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد جنوى عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، ضمن ميلان المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بتغلبه على فيورنتينا 5 - 1. وتقدم فيورنتينا بهدف سجله جيوفاني سيميوني في الدقيقة 20 قبل أن يسجل ميلان خمسة أهداف عن طريق هاكن تشالهانوغلو في الدقيقة 23 وباتريك كوتروني، هدفين، في الدقيقتين 41 و59 ونيكولا كالينيتش في الدقيقة 49 وجياكومو بونافينتورا في الدقيقة 76.

ورفع ميلان رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فيورنتينا عند 57 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، فاز كييفو فيرونا على بينفينتو بهدف نظيف سجله روبيرتو إنغليسي في الدقيقة 49. ورفع كييفو فيرونا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر ، وتوقف رصيد بينفينتو عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، علما بأنه كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي المباراة الخامسة، فاز سبال ضيفه سامبدوريا 3 - 1. وسجل أهداف سبال ميركو أنتينوكسي، هدفين، الأول في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 52 وألبيرتو غراسي في الدقيقة 49، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسامبدوريا داويد كوفناسكي في الدقيقة 66، وأكمل سامبدوريا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد جيانلوكا كابراري.

ورفع سبال رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد سامبدوريا عند 54 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة السادسة، انتزع أودينيزي فوزا صعبا من ضيفه بولونيا بهدف نظيف سجله سيكو فوفانا في الدقيقة 30. ورفع أودينيزي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بولونيا عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة السابعة، فاز كالياري على أتالانتا بهدف نظيف سجله لوكا سيبيتيلي في الدقيقة 87. وأهدر ماتيا كالدارا ركلة جزاء لأتالانتا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع كالياري رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر ليضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى وتوقف رصيد أتالانتا عند 60 نقطة في المركز السابع.

وتوج يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي والرابع والثلاثين في تاريخه في المرحلة السابعة والثلاثين ، قبل الأخيرة، للبطولة.