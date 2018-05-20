في ليلة تكريمه.. "الطفل" يسجل ثنائية في شباك إيبار

المصدر: مدريد - د ب أ

تعادل أتليتكو مدريد 2 - 2 مع ضيفه إيبار، يوم الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين، الأخيرة، للمسابقة، والتي شهدت وداع فرناندو توريس، مهاجم الفريق الملقب بـ"الطفل".

وارتفع رصيد أتليتكو إلى 79 نقطة في المركز الثاني، فيما أنهى إيبار موسمه في البطولة بالمركز التاسع برصيد 51 نقطة .

بادر كيكي بالتسجيل لمصلحة إيبار في الدقيقة 35، قبل أن يدرك النجم المخضرم فيرناندو توريس التعادل لأتليتكو في الدقيقة 42.

وواصل توريس تألقه في مباراته الأخيرة مع أتليتكو، بعدما أحرز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 60.

اضطر أتليتكو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل إيبار النقص العددي في صفوف منافسه ويحرز روبين خيمينيز بينا هدف التعادل في الدقيقة 70.