هونيس: لن ندفع مبالغ طائلة في سوق الانتقالات

أعلن أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ، أن ناديه لا يعتزم إبرام صفقات ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك خلال حضوره احتفالات الفريق البافاري بالتتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" في قاعة الاحتفالات بمدينة ميونيخ يوم الأحد.

واختتم بايرن موسم 2017 – 2018 بالخسارة 1 - 3 أمام إينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا يوم السبت، في حين يخوض فعاليات الموسم القادم تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش دون شراء أي من لاعبي الصفوة هذا الصيف.

وقال هونيس: بايرن لن يقوم بأي استثمارات، ولكنه سيعمل بجد أكثر من أجل جعل لاعبينا يظهرون بشكل أفضل، إننا بحاجة للاعب أو اثنين بإمكانهما تقديم عمل ضخم في المباريات الهامة، وليس خلال لقاءاتنا مع منافسين متواضعين، هذا ما نحتاج القيام به.

واحتفظ بايرن بلقب بوندسليغا للموسم السادس على التوالي، ليعزز رقمه القياسي بوصفه الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة، وكذلك الفريق الأكثر نجاحا في الاحتفاظ باللقب لسنوات متتالية.

في المقابل، خرج بايرن من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا إثر خسارته أمام ريال مدريد الإسباني، كما تحطمت آمال الفريق في التتويج بالثنائية المحلية، الدوري والكأس، عقب خسارة الفريق أمام فرانكفورت في نهائي الكأس الذي جرى بالملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

رغم ذلك، يرى هونيس أن تلك الإخفاقات لا ينبغي أن تلقي بظلالها على الإنجازات التي حققها بايرن في الموسم المنصرم.

وأشار هونيس: إذا توجنا بالدوري الألماني بجدارة واستحقاق، وكنا على بعد سنتيمترات من بلوغ نهائي دوري الأبطال، وصعدنا لنهائي كأس ألمانيا، فإنني لست على استعداد لأن أدع أي شيء يعكر صفو احتفالاتنا بالمستوى المتميز الذي قدمناه طوال الموسم.