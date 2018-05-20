ولنغتون النوزيلندي يتأهل إلى كأس العالم للأندية

تأهل ولنغتون النيوزيلندي لمواجهة مجموعة من أفضل فرق العالم في كأس العالم للأندية لكرة القدم في ديسمبر كانون الأول بعد فوزه بدوري أبطال الأوقيانوس لأول مرة يوم الأحد.



وبفضل فوزه 4-3 في فيجي في لقاء الإياب يوم الأحد، تفوق ولنغتون 10-3 في النتيجة الاجمالية للدور النهائي لينتزع مكانا في كأس العالم للأندية المكونة من سبعة فرق وتقام في الإمارات في الفترة من 12-22 ديسمبر.



وضمن التأهل أيضا غوادا لا خارا المكسيكي والعين الإماراتي، باعتباره بطل الدوري الإماراتي ، وسينضم إليهما أبطال القارات بالإضافة إلى ولنغتون.



ويلتقي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم لكن الفائز بكأس ليبرتادوريس للأندية في أميركا الجنوبية لن يتحدد إلا في نوفمبر.



وولنغتون هو الفريق الأصغر في العاصمة النيوزيلندية إذ يلعب ولنغتون فينكس في الدوري الأسترالي. وانتقلت أستراليا من الأوقيانوس إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 2006.



ووضع انتصار ولنغتون حدا لسبعة ألقاب متتالية حققها أوكلاند سيتي الذي فاز ثلاث مرات في 15 مباراة على مدار تسع مشاركات في كأس العالم للأندية.