أرسنال يعلن رحيل كازورلا.. وعودته إلى فياريال

أعلن أرسنال الإنجليزي، رحيل لاعب الوسط الإسباني سانتي كازورلا، عن صفوفه، يوم الاثنين، بسبب إصابته المزمنة ولانتهاء عقده في الفترة الحالية.

ولعب كازورلا (33 عاما) 180 مباراة لصالح فريق شمال لندن منذ انضمامه عام 2012، قادماً من ملقا الإسباني، كما أحرز 29 هدفاً، ولكن سانتي لم يلعب أي مباراة رسمية للفريق الأحمر منذ إصابته في "وتر أخيل" بأكتوبر عام 2016.

وحقق كازورلا بطولتي كأس إنجلترا مع أرسنال، كما سجل في نهائي عام 2014 أمام هال سيتي الذي انتهى بثلاثة أهداف لهدفين. فيما كانت آخر مباراة شارك فيها الإسباني أمام لودوغريتس في شهر أكتوبر من عام 2016، والتي انتهت بسداسية نظيفة لأرسنال.

وفي تصريحات عقب إعلان رحيله من النادي اللندني، علق كازورلا: أنا حزين جداً لخروجي من هذا النادي، فقد حظيت بالكثير من الأوقات الجميلة هنا، لقد أحببت فترتي مع النادي ودائماً سأتذكر بطولة كأس إنجلترا 2014 فهي شيء خاص جداً للنادي ولي. وأنا فخور جداً بأني كنت جزءا من تاريخ هذا النادي.

وخضع كازورلا لعدد من العمليات الجراحية في موضع إصابته، ما دعا بعض الأطباء بالقول إنه يجب أن يكون راضيا تماماً إن استطاع المشي مرة أخرى في نوفمبر 2017.

ونشرت تقارير إسبانية بأن كازورلا سيتدرب في الفترة القادمة مع ناديه السابق فياريال، قبل بدء الموسم القادم.