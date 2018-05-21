أوناي إيمري على أعتاب تدريب أرسنال

المصدر: لندن - د ب أ

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لتعيين الإسباني يوناي إيمري مدربا جديدا له خلفا للفرنسي أرسين فينغر الذي رحل عن الفريق.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن الإسباني ميكيل أرتيتا المدرب المساعد في مانشستر سيتي كان مرشحا بقوة لتولي المنصب ولكن إدارة أرسنال استقرت في النهائي على إيمري.

ورحل إيمري (46 عاما)، عن تدريب باريس سان جيرمان بعدما فاز معه بلقب الدوري مرة واحدة وأربعة ألقاب في مسابقتي الكأس بفرنسا خلال الموسمين الماضيين لكن فشله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا سرع من رحيله عن النادي الفرنسي.

وسبق لإيمري قيادة إشبيلية الإسباني للفوز ثلاث مرات متتالية بلقب الدوري الأوروبي بين عامي 2014 و2016.

وأعلن فينغر في 20 أبريل الماضي رحيله عن تدريب أرسنال لينهي بذلك مشوارا استمر نحو 22 عاما قضاها في المنصب.

وتولى فينغر منصب المدير الفني لأرسنال عام 1996، وأحرز الفريق تحت قيادته، لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات إلى جانب سبعة ألقاب ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس في كل من عامي 1998 و2002.

كذلك صعد أرسنال تحت قيادة فينغر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2006، لكنه خسر أمام برشلونة الإسباني 1 - 2.

ويعد فينغر المدير الفني الأكثر استمرارية مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد فينغر الفريق في الموسم الماضي للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي إثر تغلبه على تشيلسي 2 - 1 في النهائي على ملعب ويمبلي، لكن الموسم نفسه شهد إخفاق الفريق في التأهل لدوري الأبطال.