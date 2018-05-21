إنتر يقلب الطاولة على لاتسيو ويرسله إلى "الأوروبي"

قلب فريق إنتر ميلان تأخره أمام مضيفه لاتسيو إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليضمن اللعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله ايفان بيريسيتش، لاعب إنتر ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، وتعادل دانيلو دي أمبروزيو لإنتر ميلان في الدقيقة 29، قبل أن يسجل فيليبي أندرسون الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 41، ثم سجل ماورو إيكاردي هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ثم أضاف ماتياس فيتشينو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 81.

واضطر فريق لاتسيو لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيناد لوليتش في الدقيقة 79.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة أمام فريق لاتسيو، الذي تراجع للمركز الخامس المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعتهما انتهت بالتعادل السلبي ليحتل إنتر ميلان المركز الرابع، مستفيدا من فوزه في هذه المباراة.