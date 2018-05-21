إنييستا يرسم لوحته الأخيرة في كامب نو بـ"الدموع"

ودع برشلونة نجمه المخضرم وقائده أندريس إنييستا بالفوز 1 - صفر على ضيفه ريال سوسييداد، يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ارتفع رصيد برشلونة إلى 93 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد سوسييداد عند 49 نقطة في المركز الثاني عشر.

خاض برشلونة المباراة في أجواء احتفالية بعدما حسم لقب المسابقة لصالحه منذ المرحلة الخامسة والثلاثين، ليضمه إلى جوار لقب كأس ملك إسبانيا الذي حصده أيضا في الموسم الحالي، فيما احتشدت الجماهير في مدرجات ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني لوداع نجمها المحبوب اندرياس انييستا.

وأحرز النجم البرازيلي فيليب كوتينيو هدف برشلونة الوحيد، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، ويقود الفريق الكتالوني لختام الموسم على أفضل وجه.

وقامت جماهير برشلونة بوداع انييستا على طريقتها الخاصة قبل المباراة، حيث قامت برسم لوحة رائعة خاصة به تضمنت اسمه ورقم 8 الذي ارتداه مع برشلونة وكتبت "إنييستا إلى الأبد".

ولعب إنييستا مباراته الأخيرة مع برشلونة اليوم، لينهي مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات مع الفريق التي امتدت لـ16 عاما، توج خلالها بـ32 لقبا.

كما قام الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق، والسد القطري حاليًا، بتسليم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أبريل، للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني.

وحصد ميسي، الذي جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في اللقاء خلال الشوط الثاني، قبل أيام قليلة الجائزة عقب تسجيله ستة أهداف لبرشلونة خلال البطولة في الشهر الماضي.