الأرجنتين تستبعد هداف الدوري الإيطالي من المونديال

شهدت التشكيلة الرسمية التي أعلنها مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي لنهائيات كأس العالم في كرة القدم روسيا 2018 يوم الاثنين، مفأجأة من العيار الثقيل تمثلت باستبعاد مهاجم إنترميلان ماورو إيكاردي هداف الدوري الإيطالي.

وتوج إيكاردي هدافا للدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو. وكان إيكاردي أحد 12 لاعبا استبعدوا من التشكيلة الأولية التي أعلنها سامباولي الأسبوع الماضي قبل أن يقلصها إلى 23 لاعبا.

ويقود المنتخب الأرجنتيني نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وبعض أبرز الوجوه مثل أنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان الفرنسي وسيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي الإنجليزي. وتلعب الأرجنتين في مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا.

وضمت القائمة النهائية لحراسة المرمى، سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ويلي كاباييرو (تشلسي الإنجليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، وللدفاع، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، غابرييل ميركادو (أشبيلية الإسباني)، فيديريكو فازيو (روما الإيطالي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، ماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي)، كريستيان انسالدي (تورينو الإيطالي)، خافيير ماسكيرانو (هيبي فورتشون الصيني)، وللوسط، لوكاس بيليا (ميلان الإيطالي)، إيفر بانيغا (أشبيلية الإسباني)، أنخل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، مانويل لانزيني (ويست هام يونايتد الإنجليزي)، ماكسيميليانو ميزا (إنديبندينتي)، وللهجوم، ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، غونزالو هيغواين وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، وكريستيان بافون (بوكا جونيورز).