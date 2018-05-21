توخيل: نيمار "فنان".. لا أريد غياب ابتسامته

وصف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الجديد المهاجم البرازيلي نيمار بأنه فنان، وقال إن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يجب أن يبني خطة اللعب حوله.



وانضم نيمار (26 عاما) إلى سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغسطس الماضي، لكن وسائل إعلام تكهنت بعودته إلى إسبانيا بقميص ريال مدريد.



وقال توخيل الذي وقع على عقد لمدة عامين لخلافة أوناي إيمري: التقيت بنيمار يوم الأحد الماضي وكان اجتماعا مهما، إنه فنان وأحد أفضل لاعبي العالم ومفتاح لعب بالنسبة لنا ليساعدنا في الفوز بمباريات.



وأضاف المدرب الألماني: إذا وجدنا طريقة لبناء طريقة لعب حوله سيكون بمقدوره إظهار موهبته في الملعب. أعتقد أنه لاعب بارز.



وغاب نيمار عن اللعب منذ أصيب بكسر في القدم في 25 فبراير الماضي وخضع لجراحة في البرازيل ومع ذلك اختير بتشكيلة بلاده في نهائيات كأس العالم التي

تنطلق في روسيا الشهر المقبل.



وتابع مدرب بروسيا دورتموند السابق: وجدته شابا ودودا جدا ومتفتحا في أول لقاء بيننا، تحدثنا عن كرة القدم ووجدت ابتسامة على وجهه وهذا ما أود مشاهدته.