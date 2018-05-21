خلدون المبارك: سيتي سيواصل الهيمنة تحت قيادة غوارديولا

قال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن ناديه يمضي قدما برغبة مدربه بيب غوارديولا الهائلة لتحقيق النجاح وسيكون أكثر تعطشا لحصد الألقاب في الموسم المقبل.



وتولى غوارديولا، مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، قيادة سيتي في 2016 وقاد النادي لإحراز لقب الدوري الممتاز الموسم المنصرم برقم قياسي بلغ 100 نقطة.



وقال المبارك لمحطة سيتي التلفزيونية": لدينا المدرب بيب يملك رغبة هائلة. لن يكون هناك أي شعور زائد بالسعادة أو بالاسترخاء وأستطيع ضمان ذلك.



وواصل: توقعاتي وتوقعات المدرب أن هذا الفريق سيواصل التطور. ليس لدي شك أننا سنعود هذا الصيف ولدينا رغبة أكبر وجدية أكبر، سنواصل النمو والتطور.



ووقع غوارديولا، الذي توج أيضا بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم، على عقد جديد منذ أيام ليستمر مع سيتي حتى 2021



وأتى المدرب الإسباني بمجموعة من اللاعبين الشبان واشترك ثلاثي الهجوم المكون من الإنجليزي رحيم سترلينغ والبرازيلي غابرييل جيسوس والألماني ليروي ساني في تسجيل 41 هدفا بالدوري هذا الموسم.



وأكد المبارك أن تشكيلة سيتي تطورت كثيرا في ظل التفكير أيضا في المواسم المقبلة وقال إنه سيحدث تفكير قبل إضافة أي عنصر جديد.



وواصل الرئيس: هذه تشكيلة شابة. الكثير من اللاعبين الموهوبين عمرهم يقل عن 26 عاما أي إضافات يجب أن تساعد على تطوير الفريق. هذا أكثر ما تعلمته خلال سنوات رئاستي لهذا النادي.