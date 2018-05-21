زلاتكو يعلن قائمة كرواتيا النهائية للمونديال

قلص زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا لكرة القدم تشكيلته لكأس العالم في روسيا من 32 إلى 24 لاعبا على أن يستبعد لاعبا آخر قبل إعلان التشكيلة النهائية في الرابع من يونيو.

ولم تشهد التشكيلة مفاجآت من خلال الاحتفاظ بلاعبين مثل لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش وإيفان بيريسيتش والذين يحملون على عاتقهم أحلام كرواتيا في تخطي دور المجموعات والوصول لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم.

وستلعب كرواتيا ضمن المجموعة الرابعة مع الأرجنتين ونيجيريا وأيسلندا. وستخوض مباراة ودية أمام البرازيل في الثالث من يونيو على ملعب أنفيلد قبل أن تستضيف على أرضها منتخب السنغال بعدها بخمسة أيام في مدينة أوسيك.

وقال داليتش في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: نحتاج إلى لاعبين اثنين جاهزين في كل مركز وسأرى إمكانية أن يتولى ماندزوكيتش المهاجم الموهوب قيادة الفريق لأن هذا هو دوره الطبيعي. ليس بإمكاني أن أسعد الجميع فكأس العالم ليست الحدث المناسب ولا التوقيت الصحيح لإجراء تغييرات كبيرة في هيكل الفريق. قررت الاعتماد على التشكيلة المجربة من قبل مع ضم بعض العناصر الجديدة.

وغالبا ما سيكون المدافع دويي شاليتا-سار، 21 عاما، الذي لم يلعب دوليا من قبل أو لاعب الوسط فيليب براداريتش، 26 عاما، الذي لعب ثلاث مباريات دولية فقط خارج التشكيلة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا. لكنهما سيكونان ضمن بعثة الفريق المتجهة إلى روسيا إذا أخفق قلب الدفاع فيدران تشورلوكا في التعافي من إصابة في ربلة الساق.



وأضاف داليتش، 51 عاما: أتمنى أن ينجح في الفوز في السباق مع الوقت ليكون جاهزا وسأشعر بحزن كبير إذا لم يلحق بالبطولة. لكن لا يمكننا المخاطرة.

وبلغت كرواتيا الدور قبل النهائي لكأس العالم مرة واحدة في نسخة فرنسا 1998 لكنها أخفقت في تخطي دور المجموعات في ثلاث بطولات تالية شاركت فيها منذ ذلك التاريخ.

وقال داليتش: أضع ثقة كبيرة في هذه المجموعة من اللاعبين وأثق في قدرتهم على تحقيق حلمنا. مباريات الاستعداد لن تكون قوية للغاية لنمنح اللاعبين فرصة للتعافي من مباريات الدوري القوية. وستخوض كرواتيا مباراتها الافتتاحية أمام نيجيريا في 16 يونيو المقبل.

وجاءت تشكيلة كرواتيا على النحو التالي، في حراسة المرمى، دانييل سوباسيتش (موناكو الفرنسي) لوفري كالينيتش (جنت البلجيكي) دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، والمدافعون، فيدران تشورلوكا (لوكوموتيف موسكو) دوماجوي فيدا (بشكتاش التركي) ايفان سترينيتش (سامبدوريا الإيطالي) ديان لوفرين (ليفربول الإنجليزي) شيم فرساليكو (أتلتيكو مدريد الإسباني) جوسيب بيفاريتش (دينامو كييف الروسي) تين يدفاي (باير ليفركوزن الألماني) ماتي ميتروفيتش (بروج البلجيكي) دويي شاليتا-سار (رد بول سالزبورغ النمساوي)، ولاعبو الوسط، لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) إيفان راكيتيتش (برشلونة الإسباني) ماتيو كوفاتشيتش (ريال مدريد الإسباني) ميلان باديلي (فيورنتينا الإيطالي) مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) فيليب براداريتش (ريكا الكرواتي)، وفي الهجوم، ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس الإيطالي) إيفان بيريسيتش(إنتر ميلان الإيطالي) نيكولا كالينيتش (ميلان الإيطالي) أندريا كراماريتش (هوفنهايم الألماني) ماركو بياتسا (شالكه الألماني) أنتي ريبيتش (أينتراخت فرانكفورت الألماني).