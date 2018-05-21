راتب غريزمان يشغل غيرة نجوم برشلونة.. ومخاوف من رحيلهم

تسببت أخبار انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان نجم هجوم أتلتيكو مديد إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني، بغضب عدد من النجوم الكبار في الفريق بعدما تسربت الأرقام المالية التي سيحصل عليها مقارنة بما يتقاضوه حالياً.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن أنطوان غريزمان سيحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو، ليكون الثاني في سلم الرواتب بعد ليونيل ميسي الذي يتقاضى 40 مليون يورو سنوياً.

وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن الأرقام التي ظهرت للعلن أشعلت غضب الرباعي جيرارد بيكيه ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وصامويل أومتيتي.

ويستلم بيكيه مبلغاً أقل من 10 ملايين يورو، بينما طلب الثنائي بوسكيتس وأومتيتي من الإدارة تحسين عقديهما ورفع راتبيهما السنويين، لكنهما لم يصلا إلى اتفاق مع إدارة النادي الكتالوني حتى الآن.



ويرفض لويس سواريز، المرشح لارتداء شارة قيادة برشلونة بعد ميسي وبوسكيتس، الحصول على مبلغ مالي أقل من غريزمان، بالإضافة إلى أنه لا يريد البقاء في الاحتياط إذا قرر إرنيستو فالفيردي الدخول بخطة تتطلب تواجد رأس حربة وحيد في المقدمة.



وعرض أتلتيكو مدريد على هدافه الفرنسي الذي انضم إليه في 2014 مبلغ 25 مليون يورو سنوياً مقابل البقاء، لكن المهاجم الهداف رفض الإجابة على ذلك العرض واتفق مع برشلونة على راتب سنوي أقل بعشرة ملايين يورو، بالإضافة إلى 100 مليون يورو قيمة كسر عقده التي سترتفع إلى 200 مليون يورو في الأول من يوليو، مما يعني أن برشلونة سيفعل ذلك البند قبل أن يرحل غريزمان إلى روسيا لقيادة خط هجوم بلاده في المونديال.



وودع برشلونة يوم الأحد أندريس إنييستا قائده وأحد أساطيره عبر التاريخ بعد مسيرة 22 عاماً قضاها في صفوفه حقق خلالها أكثر من 30 لقباً.