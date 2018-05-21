كاهيل يطلب من تشيلسي حسم مصير مدربه كونتي

طالب غاري كاهيل قائد تشيلسي بإيجاد حل سريع لوضع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أعلنت الصحافة البريطانية رحيله عن الفريق اللندني، وذلك من أجل التحضير للموسم الجديد.

ورداً على سؤال حول الإجراءات الواجب اتخاذها كي يصبح الفريق قادرا على تحقيق قفزة بعد موسم متواضع، طالب كاهيل بوضع حد لحال الشكوك والقيام بشيء ما، مهما يكن نوعه



وقال غاري: الأمر ليس في أيدينا. افتقدنا أشياء عدة هذا الموسم، لكننا قدمنا يوم السبت أداء جيدا أما الباقي، أي ما يجري في الكواليس، فليس من اختصاصنا.

وبعد أن أحرز لقب الدوري الممتاز في الموسم الأول تحت إشراف كونتي، أنهى تشيلسي الموسم الثاني في المركز الخامس غير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بسبب الخلاف القائم بين المدرب والمسؤولين حول سياسة الانتقالات في النادي، وبين المدرب واللاعبين ايضا.

واضاف كاهيل: كل ما أستطيع قوله الآن هو أنها نهاية موسم جيدة فإن بقي المدرب العام المقبل، فيكون قد بقي، وإن لم يبق فيرحل وفي جعبته لقبي الدوري والكأس. أعتقد بأن الجميع في النادي لا يمكن إلا أن يكونوا فخورين بذلك.



وكان كونتي صرح بعد إحراز اللقب : أعتقد بأن النادي يعرفني جيدا بعد موسمين، ويعرف كذلك ما إذا كان سيستمر بالعمل معي، مؤكدا أنه يريد المحافظة على طريقته في العمل.