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كلينسمان: من الصعب أن تحافظ ألمانيا على لقبها

المصدر: برلين - د ب أ
المهاجم الشهير خلال مونديال 1998
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أكد يورغن كلينسمان نجم ألمانيا ومديرها الفني السابق أن جماهير بلاده لا ينبغي أن تتوقع حملة ناجحة للدفاع عن لقب كأس العالم خاصة وأن الماكينات الألمانية ستواجه منافسة كبرى.


وقال كلينسمان لشبكة "سكاي": الحملة الناجحة للدفاع عن لقب كأس العالم ستكون صعبة للغاية لأن البرازيل والأرجنتين متعطشتان للغاية والمنتخبات أمثال إسبانيا وفرنسا تمتلك قدرات هائلة. وأشار: سيكون من الرائع إذا تحقق الأمر، لكن لا ينبغي توقع حدوث ذلك، الصراع في القمة محتدم.

وتولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عام 2004 و2006 قبل أن يسلم الراية لمساعده يواخيم لوف الذي يتولى المنصب منذ ذلك الحين وقاد الفريق للتتويج بلقب مونديال البرازيل 2014.

وجدد لوف عقده مع المنتخب الألماني حتى 2022 ، وهو الأمر الذي أشاد به كلينسمان كثيراً، وأضاف: إنه أمر استثنائي أن يوافق على الاستمرار مع الفريق لأربعة أعوام أخرى.

كلمات دالّة

#البرازيل, #ألمانيا, #كلينسمان, #كأس العالم

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