لوبيتيجي يستبعد موراتا وروبيرتو من قائمة المونديال

أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، يوم الاثنين قائمة فريقه المشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا والتي ضمت 23 لاعبا، بينما استبعد بعض اللاعبين أبرزهم الفارو موراتا و فيتولو وسيرجي روبرتو.



وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده: الشكوك موجودة دائما، القرار دائما ما يكون صعبا بسبب قدرات اللاعبين.



وأعرب المدرب الإسباني عن أسفه لغياب موراتا، نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي يعد أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة له ولكنه استبعده من قائمة المنتخب الإسباني بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط في 2018 بسبب الإصابات وغياب ثقة مدربه أنطونيو كونتي به.



وضمت قائمة لوبيتيجي المهاجمين دييغو كوستا وإياغو أسباس ورودريغو مورينو، حيث أكد المدرب الإسباني أنه لن يضم مهاجما رابعا.



وكان ريال مدريد صاحب النصيب الأكبر في عدد اللاعبين الذين يمثلونه في المنتخب الإسباني بواقع ستة لاعبين.



ويعتبر ناتشو مونريال، لاعب أرسنال الإنجليزي، مفاجأة القائمة والذي حجز مكانه في المونديال على حساب سيرجي روبرتو وماركوس ألونسو.

وأضاف لوبيتيجي قائلا: أمل أحد البلدان أو أحد الفرق أهم من الأسماء، لقد حاولنا أن ننشر هذه الفكرة دائما.



ومن المقرر أن يستدعي لوبيتيجي سبعة لاعبين أخرين من أجل أن يبدأ معسكر المنتخب الإسباني في الأسبوع المقبل، وذلك لأن لاعبي ريال مدريد سيصلون إلى المعسكر متأخرين حيث أنهم سيخضون نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم السبت المقبل.

وتلعب إسبانيا، بطلة مونديال 2010 بجنوب أفريقيا وأحد الدول المرشحة للفوز بالمونديال الروسي، في المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران.