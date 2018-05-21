لوفرين: صلاح وميسي ورونالدو هم الأفضل في العالم

يرى ديان لوفرين مدافع ليفربول أن زميله المصري محمد صلاح سيكون بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم هذا العام إلى جوار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وذلك قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وسجل صلاح، 25 عاما، 44 هدفا في كافة المسابقات في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي. وبدا لوفرين جاهزا لإيقاف خطورة رونالدو، لكنه قال إن هذه المهمة تحتاج لجهود الفريق بأكمله.

وسجل رونالدو ثنائية في نهائي البطولة العام الماضي خلال الفوز 4-1 على يوفنتوس ليصبح المهاجم البرتغالي اللاعب الوحيد الذي سجل في ثلاث مباريات نهائية للبطولة.

وقال لوفرين للصحافيين: رونالدو وصلاح وميسي يجب احترام هؤلاء اللاعبين كثيرا ورونالدو دائما جاهز لمثل هذه المباريات، طوال 12 أو 15 عاما يسجل أكثر من 30 هدفا في الموسم حتى لو كان موسمه سيئا يحرز 30 هدفا.

وأضاف اللاعب الكرواتي: لكننا في الدوري الإنجليزي نواجه أفضل المهاجمين في العالم ونعرف كيف ندافع كفريق. سنوقفه معا. في بعض فترات المباراة سنكون في موقف لاعب ضد لاعب وهو أمر صعب لكني جاهز لهذا التحدي.

وسجل رونالدو 15 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم وأصبح أول لاعب يسجل في كافة مباريات دور المجموعات الست. وكذلك سجل ذهابا وايابا في دور الستة عشر والثمانية لكنه فشل في هز الشباك في قبل النهائي.

وبات لوفرين ضمن التشكيلة الأساسية لليفربول في خط الدفاع إلى جوار زميله فيرجيل فان ديك ،الذي انضم للنادي من ساوثامبتون في يناير الماضي، وأضاف هذا الثنائي التماسك الذي كان يحتاجه دفاع الفريق. وسيكون النهائي المقبل الأول في دوري الأبطال للاعب البالغ عمره 28 عاما.

وقال: هذا حلم تحقق للجميع. دائما كنت أحلم بالمشاركة في نهائي دوري الأبطال وحلمت برفع الكأس في يوم من الأيام، أمامنا أكبر فرصة في حياتنا. بالنسبة لبعضنا ربما تكون هذه الفرصة الوحيدة ونأمل أن تكون هناك فرص أكثر لكننا بحاجة للفخر بأنفسنا، نستحق حقا بلوغ النهائي ونتمنى بعد سنوات أن نبلغ الأبناء والأحفاد بأننا بذلنا قصارى جهدنا للفوز باللقب. لا نملك شيئا لنخسره. سنبذل قصارى جهدنا. الجميع في كامل الجاهزية ونتطلع لانطلاق المباراة.