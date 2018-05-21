ناينغولان يتحول إلى مشجع بعد غيابه عن كأس العالم

خلت قائمة المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من اسم اللاعب راجا ناينغولان، نجم نادي روما الإيطالي. ومباشرة بعد استبعاده من القائمة الأولية للمونديال أعلن ناينغولان اعتزال اللعب الدولي.



وأعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لبلجيكا، يوم الاثنين قائمة فريقه الأولية والتي ضمت 28 لاعبا، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية (23 لاعبا) في الرابع من يونيو المقبل.



وقال مارتينيز من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة توبيز البلجيكية: نعرف أن راجا له دور مهم للغاية في ناديه، ولكن في فريقنا لا يمكننا أن نمنحه دورا مماثلا.



وأشار المدرب الإسباني إلى أن قرار استبعاد ناينغولان، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية لبلجيكا في بطولة أمم أوروبا 2016 بفرنسا، يرجع لأسباب فنية.



وكان ناينغولان ( 30 عاماً) قد استبعد أيضا من مونديال 2014 في البرازيل لكنه شارك في يورو 2016 تحت قيادة المدرب السابق مارك فيلموتس.



وتردد أن هناك توتر في العلاقة بين ناينغولان ومارتينيز ورغم ذلك تم استدعاء اللاعب خلال المباراة الودية أمام السعودية في مارس الماضي لكن تم استبعاد اللاعب من المونديال.



وتوجه مارتينيز إلى روما الأحد لإبلاغ اللاعب بقراره ، قبل أن يخرج ناينغولان عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ليؤكد اعتزاله اللعب الدولي.



وقال ناينغولان الذي شارك في 29 مباراة دولية: على عكس رغبتي انتهت مسيرتي الدولية، دائما كنت أفعل كل ما بوسعي لتمثيل بلادي، ومن اليوم فصاعدا سأكون المشجع الأول للمنتخب الوطني.



ويضم المنتخب البلجيكي بين صفوفه الجيل الأفضل عبر تاريخه، ويأتي على رأس هذا الجيل كل من ايدن هازارد وروميلو لوكاكو وكيفين دي بروين وتيبو كورتوا.