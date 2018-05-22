المهاجم هاري كين يحمل شارة قيادة إنجلترا في المونديال

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن المهاجم هاري كين سيحمل شارة قيادة منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.



وجاء الإعلان عبر فيديو على حساب المنتخب الإنجليزي في تويتر. وسجل كين مهاجم توتنهام 12 هدفا في 23 مباراة مع إنجلترا وحمل شارة القيادة لأول مرة خلال مباراة بتصفيات كأس العالم أمام أسكتلندا العام الماضي.



وستلعب إنجلترا في مجموعة واحدة بكأس العالم مع تونس وبنما وبلجيكا.