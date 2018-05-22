باكو ألكاسير يترك برشلونة ويعود إلى فالنسيا

وافق باكو ألكاسير، مهاجم برشلونة الإسباني، على العودة لفريقه السابق فالنسيا، وبالفعل بدأ العودة للمدينة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.



وانضم ألكاسير (24 عاماً) لبرشلونة بعقد لمدة خمس سنوات قادما من فريق فالنسيا في 2016 في صفقة بلغت 30 مليون يورو، ولكنه عاني في حجز مركزه في التشكيلة الأساسية للفريق منذ ذلك الوقت، وسجل 15 هدفا في 50 مباراة.



ووفقا لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن المهاجم بدأ بالفعل في الانتقال من منزله في كتالونيا إلى مقر إقامته السابق في انتظار اتمام الصفقة.



وكان ألكاسير يأتي في المرتبة الخامسة في تشكيلة فريق برشلونة خلف ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو، فيما تتردد شائعات عن انضمام أنطوان غريزمان لصفوف برشلونة.