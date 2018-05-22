رونالدو: التاريخ لا يهمني أمام ليفربول..ولست بطل الريال

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه لا يفكر كثيرا في إنجاز حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية إذا ما فاز على ليفربول الإنجليزي في نهائي البطولة يوم السبت المقبل.



وطالب رونالدو زملائه بإظهار خبراتهم من أجل الفوز بهذه المباراة: وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ريال مدريد يوم الثلاثاء: ليس علينا أن نلقي بالا للتاريخ الذي يمكننا أن نصنع، ولذلك علينا أن نتحلى بالتركيز وإظهار خبراتنا.



وأضاف اللاعب البرتغالي قائلا: ستكون لحظة تاريخية، نشعر برغبة كبيرة، لا نفكر كثيرا في ما يمكن أن نصنعه إذا ما حصدنا اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهذا أفضل لأننا نصب تركيزنا في المباراة.



وتابع: أشعر أنني بحالة جيدة وأشعر بأن زملائي أيضا يتمتعون بحالة جيدة، إذا ما حققنا الفوز فسنصنع التاريخ، يروق لي اللعب في هذه البطولة، إنها مباريات جيدة دائما، من أجل أن تفوز بهذه البطولة عليك أن تفوز على الفرق الأفضل في العالم.



وشدد رونالدو على أهمية التحلي بالدوافع الإيجابية، وقال: يجب أن تتحلى بالدوافع دائما، لا يمكنك أن تركن للراحة في هذا النادي أو في هذه البطولة.



ورفض رونالدو محاولات وضعه في صورة البطل الأوحد لريال مدريد حيث قال: أرغب في أن أكون بحالة جيدة يوم السبت وأن ألعب جيدا وأن أسجل أهدافا إذا كان هذا ممكنا ولكن الأهم هو الفوز، لا تهم هوية من يقوم بتسجيل الأهداف، الأهم هو تحقيق الإنجازات.