غيريرو يدافع عن نفسه أمام إنفانتيو.. والأخير يرفض

دافع باولو غيريرو، قائد منتخب بيرو الأول لكرة القدم، عن قضيته المتعلقة بإيقافه لتعاطيه المنشطات، والتي ستبعده عن كأس العالم المقبلة أمام رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني انفانتينو يوم الثلاثاء ولكن بدون جدوى.



وقال متحدث رسمي للاتحاد الدولي للعبة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إنفانتينو استمع لغيريرو وإدوين أوفيدو رئيس اتحاد بيرو لكرة القدم، بتفهم عميق لخيبة أمل اللاعب لغيابه عن المونديال ولكن هذه العقوبة لا يمكن تبديلها.



وقررت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) تمديد فترة إيقاف اللاعب من ستة أشهر إلى 14 شهرا بعدما ارتكب اللاعب صاحب الـ34 عاما " تحمل بعض الأخطاء أو الاهمال، حتى لو لم تكن مهمة" لنتيجة الاختبار الايجابي لتعاطي المنشطات.



وجاءت نتيجة اختبار غيريرو إيجابية لمادة بينزوليكوجين المنشطة المحظورة، والتي تتواجد في الكوكايين، عقب مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام الأرجنتين في أكتوبر الماضي.



وأعلنت كاس قرارها بمد فترة إيقاف اللاعب بعد التمسك جزئيا بطلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات(وادا) والتي دعت لتمديد الحظر عاما أو عامين.



وكانت وادا وغيريرو تقدما بطعون للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في لوزان. وسيتم احتساب الستة أشهر التي قضاها غيريرو في المجموع الكلي لفترة العقوبة. ومع ذلك، لن يكون مؤهلا للعب مع منتخب بيرو، الذي تأهل للمونديال للمرة الأولى من 1982.



و زعم مهاجم باير ميونخ وهامبورغ السابق، وفلامينغو البرازيلي الحالي، انه لم يرتكب أي مخالفة .



يذكر أن غيريرو هو هداف منتخب بيرو على مر العصور حيث سجل 32 هدفا في 86 مباراة.



وفي طلب عاجل للعفو ، كتب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إلى مجلس الفيفا دعما لـ "باولو، الذي كما يتفق الجميع انه لم يغش، قائلا إنه ينبغي أن يشارك مع وضد زملائه المحترفين في كأس العالم".



وتم التوقيع على الخطاب من هوغو لوريس، قائد المنتخب الفرنسي، وميلي جديناك، فائد المنتخب الأسترالي وسيمون كيير، فائد المنتخب الدنماركي، حيث تلتقي منتخبات بلادهم مع بيرو ضمن منافسات المجموعة الثلاثية في المونديال الروسي.