كروس: ما يفعله ريال مدريد في "الأبطال".. جنون

أكد الألماني توني كروس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن خوض ثلاث نهائيات متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا هو بمثابة "ضرب من الجنون"، مشيرا إلى أن فريقه سيخوض مباراته أمام ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي البطولة الأوروبية للموسم الجاري مفعما بدوافع كبيرة.



وقال كروس في المؤتمر الصحفي الذي عقده ريال مدريد يوم الثلاثاء على هامش مباراة السبت المقبل: إنه أمر مميز للغاية، من الصعب خوض مباراة نهائية، خوض مباراتين أمر صعب للغاية، ثلاث نهائيات هو ضرب من الجنون.



ويعتبر ريال مدريد المرشح الأوفر حظا في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري بعد أن فاز بلقب النسختين الأخيرتين.



وإذا ما نجح النادي الملكي في تحقيق الفوز على ليفربول في هذه المباراة سيكون أول فريق في خلال العقود الأربعة الأخير الذي يفوز بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية.



وأشاد اللاعب الألماني بالشخصية القوية لليفربول، مؤكدا أن لاعبيه سيتحلون بالشراسة الكبيرة خلال مباراة السبت.



واستطرد قائلا: سنكون الأفضل عندما نستحوذ على الكرة ولكنهم سيمارسون الضغط طوال 90 دقيقة، سيكونون في كامل جاهزيتهم بنسبة مئة بالمئة أو أكثر.



وتحدث كروس عن مواطنه يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، معترفا بأن المباراة ستكون في غاية الصعوبة في ظل وجود هذا المدرب.



وأكمل قائلا: أعرف كلوب جيدا، ليس لديهم خط هجومي جيد وحسب، إنهم يختلفون عنا، ربما لا يلمسون الكرة كثيرا ولكنهم أقوياء ويتسمون بالشراسة والقدرة الكبيرة على المنافسة، يتمتعون بالقوة سواء في الخط الخلفي أو في وسط الملعب.