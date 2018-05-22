لوبيتيجي يمدد عقده مع إسبانيا حتى 2020

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع المدير الفني لمنتخب البلاد الأول، جولين لوبيتيجي حتى 2020.



وتولى لوبيتيجي (51 عاماً) المهمة الفنية لإسبانيا في يوليو 2016 ومنذ ذلك الحين لم يخسر فريقه أي مباراة.



ويخوض المدرب الإسباني أولى اختباراته الكبرى بعد أسابيع قليلة عندما يظهر مع إسبانيا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال لوبيتيجي خلال جلسة تجديد تعاقده التي حضرها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، والمدير الرياضي للاتحاد فيرناندو هيرو: أشكركم كثيرا على ثقتكم.



وينتهي تعاقد لوبيتجي القديم بانتهاء مشاركة إسبانيا في المونديال، الذي يقام في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو.



بيد أن تألق الماتادور في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال بالإضافة إلى أدائه الرائع في مباراتيه الوديتين الأخيرتين أمام ألمانيا (1 - 1) والأرجنتين (6 - 1) عجل بقرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتجديد.



وأضاف لوبيتيجي قائلا: ندرك حقيقة ما ندافع عنه ولدينا أمل كبير في المونديال، لقد عملنا بقوة طوال عامين وسنظل نعمل بنفس الطريقة.



وكان لوبيتيجي يشغل مركز حراسة المرمى خلال الفترة ما بين عامي 1980 و1990 ولكن مسيرته اتسمت بالتذبذب الشديد.



وحقق لوبيتيجي نجاحات أكبر من على مقعد المدرب وفاز بكأس أمم أوروبا مرتين مع منتخبات الناشئين في إسبانيا التي تولى تدريبها في الفترة ما بين عامي 2010 و2014.



وبعد ذلك انتقل لوبيتيجي إلى البرتغال لتولي المهمة الفنية لنادي بورتو وفي 2016 تلقى اتصالا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليحل بديلا للمدرب السابق لمنتخب إسبانيا، فيسينتي دل بوسكي.



ولم يكن قبول تدريب المنتخب الإسباني بمثابة المهمة السهلة، فقد وافق لوبيتيجي على تدريب فريق لا يزال يعاني من أثار الإخفاق في مونديال 2014 وكأس أمم أوروبا 2016، وذلك بعد عصره الذهبي الذي توج فيه بلقب المونديال ولقبين في أمم أوروبا.