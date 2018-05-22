نجم برشلونة يكشف عن الصفقة.. محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشف البرازيلي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني لزميله الحالي، ليونيل ميسي، أن محمد صلاح الذي لعب معه مطلع الموسم الماضي سيرتدي قميص ريال مدريد الموسم القادم، وأن الصفقة باتت شبه منتهية.

وخطف النجم المصري الأضواء في الموسم الماضي خلال فترة لم تتجاوز عاماً واحداً من انتقاله إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى صدارة الهدافين وتحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.

وكشفت صحيفة "دون بالون" أن كوتينيو أبلغ قائده ليونيل ميسي أن محمد صلاح سينتقل إلى الغريم ريال مدريد بعد نهاية كأس العالم في صفقة ستتراوح قيمتها بين 150-200 مليون يورو، ليكون أول النجوم الذين سيضيفهم فلورنتينو بيريز إلى قائمة الفريق الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وربما يسبب انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد مشكلة كبيرة لبرشلونة، كون الأخير يبحث عن تجديد صفوفه بعدما رحل قائده إنييستا بالإضافة إلى تقدم العمر بليونيل ميسي وشريكه في خط الهجوم لويس سواريز.



وحاول برشلونة تعويض البرازيلي نيمار الصيف الفائت وضم الفرنسي عثمان ديمبلي من دورتموند مقابل 145 مليون يورو، لكن الأخير فشل في تقديم ما يوازي ذلك المبلغ، مما جعل إدارة جوزيه ماريا بارتوميو تتوجه إلى الفرنسي أنطوان غريزمان.



وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، معجب بمحمد صلاح، ويعرف بأن اللاعب سيتجاوز رصيده التهديفي 30 هدفاً في كل موسم إذا انتقل إلى ريال مدريد، ولعب بجانب كريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو في الخط الهجومي.



وقاد محمد صلاح فريقه الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاماً، وسيلاقي ريال مدريد في المباراة النهائية يوم السبت القادم