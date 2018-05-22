هامسيك يثير إعجاب الصينيين.. ويغرونه بـ10 ملايين يورو

قد يكون السلوفاكي، ماريك هامسيك قائد نابولي الإيطالي في طريقه للانتقال إلى الدوري الصيني، حيث يثير اهتمام ثلاثة أندية، وذلك بحسب ما كشف والده الثلاثاء.

وقال ريتشارد هامسيك لصحيفة "برافدا" السلوفاكية، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام الإيطالية: في الوقت الحالي، فرصة انتقاله إلى الصين تبلغ 60% ، فالاهتمام الصيني به جدي، لكن المفاوضات ليست سهلة فترة الانتقالات في الصين ليست الآن الفترة المقبلة تفتح فقط في الشتاء.

وواصل: بالتالي، هناك مشكلة في التوقيت، إضافة إلى أن الأندية الصينية ملزمة بالتوقيع مع ثلاثة لاعبين أجانب فقط.

ويدافع هامسيك (30 عاماً) عن ألوان نابولي منذ 2007 بعد انتقاله إليه من بريشيا، وخاض معه 500 مباراة في جميع المسابقات وأصبح هدافه التاريخي على حساب الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا بتسجيله 116 هدفا.

لكن إغراءات الدوري الصيني والراتب السنوي الذي سيصل إلى 10 ملايين يورو بحسب والده، قد يدفعه إلى ترك "سان باولو" والمدينة الجنوبية التي شاهدت فريقه يكتفي بالوصافة خلف يوفنتوس رغم تصدره للدوري معظم فترات الموسم.

وقد يكون قرار السلوفاكي مرتبطا ببقاء مدرب نابولي ماوريتسيو ساري في منصبه من عدمه، في ظل ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى تشيلسي الإنجليزي لخلافة مواطنه أنطونيو كونتي المتوقع رحيله عن النادي اللندني هذا الصيف.