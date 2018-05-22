رسمياً.. السويسري فافري يتولى تدريب دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين لوسيان فافري مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد لمدة عامين ابتداء من الصيف الحالي.



وينتقل فافري (60 عاماً) لتدريب دورتموند قادما من فريق نيس الفرنسي ، علما بأنه يتمتع بخبرة في الدوري الألماني (بوندسليغا) حيث سبق له تدريب هرتا برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ.



ويحل فافري مكان بيتر شتوغر الذي كان قد تولى المنصب لفترة قصيرة ، حينما حل مكان بيتر بوش الذي أقيل في وقت مبكر من الموسم المنقضي.



ويبدو أن شتوغر ، المدرب السابق لكولون ، لم يقدم ما يكفي لاستمراره في تدريب دورتموند ، رغم قيادة الفريق لإنهاء الموسم بالمركز الرابع في البوندسليغا والتأهل لدوري أبطال أوروبا.



وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند: تعيين لوسيان فافر في منصب المدير الفني هو جانب مهم من انطلاقتنا الرياضية الجديدة اعتبارا من فصل الصيف.