إنييستا يكشف بصورة وجهته التالية.. "وداعاً برشلونة"

كشف الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق ومنتخب إسبانيا أن اليابان ستكون وجهته المقبلة و"منزله الجديد"، عندما أعلن الأربعاء عبر تويتر توجهه إلى البلد الآسيوي برفقة رئيس شركة "راكوتن" الراعية لنادي برشلونة ومالك نادي فيسل كوبي الياباني.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018

ونشر إنييستا (34 عاماً) الذي ودع النادي الكاتالوني نهاية الأسبوع الماضي، صورة عبر حسابه على "تويتر"، في ما بدا أنها طائرة خاصة وبرفقته هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن"، مرفقا إياها بتعليق: أتوجه الى منزلي الجديد برفقة صديقي هيروشيي ميكيتاني.

ولعب إنييستا 22 عاماً في صفوف برشلونة، وتحديداً منذ كان عمره 12 عاماً، وخرج منه بعد التتويج بـ32 لقباً في مختلف البطولات، كما رفع كأسي أوروبا وكأس العالم مع إسبانيا.