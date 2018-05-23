رسمياً.. أرسنال يعلن تعاقده مع الإسباني إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين المدرب الإسباني أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق ، ليحل بذلك مكان الفرنسي أرسين فينغر الذي رحل عن الفريق بعد 22 عاما قضاها في المنصب.



ورحل إيمري (46 عاماً) مؤخرا عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعد عامين قضاهما في منصب المدير الفني ، كما سبق له تدريب أشبيلية الإسباني لمدة ثلاثة أعوام.



وقال إيمري إنه انضم بذلك للعمل في "واحد من أعظم أندية كرة القدم" ، ورغم المهام الصعبة التي سيواجهها ، أكد أنه لا يطيق انتظار بداية العمل.



وأضاف إيمري في تصريحات لموقع نادي أرسنال على الإنترنت: سعيد للغاية بالانضمام لواحد من أعظم أندية اللعبة.. أرسنال ناد معروف ومحبوب في مختلف أنحاء العالم من خلال أسلوبه في اللعب ، والتزامه إزاء اللاعبين الشبان ، واستاده المدهش ، والطريقة التي يدار بها النادي.



وتابع إيمري: أشعر بحماس هائل إزاء منحي مسؤولية بدء هذا الفصل الجديد المهم في تاريخ أرسنال.



ورحل فينغر عن تدريب أرسنال مع نهاية الموسم المنقضي والذي أخفق فيه في قيادة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا ، ليغيب عنها أرسنال للموسم الثاني على التوالي.

أما إيمري ، فقد قاد سان جيرمان لثلاثية محلية كما قاد أشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي في ثلاثة مواسم متتالية.

ولكن مشوار إيمري مع سان جيرمان انتهى بعد أن أخفق في قيادة الفريق لمواصلة المشوار ببطولة دوري الأبطال هذا الموسم.