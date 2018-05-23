كارلو أنشيلوتي يتولى تدريب نابولي خلفاً لساري

عين نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى اللإيطالي لكرة القدم كارلو أنشيلوتي دائم الترحال مدربا جديدا له يوم الأربعاء ومنح له مهمة محاولة إنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري المحلي.



وسيحل أنشيلوتي بديلا لماوريسيو ساري الذي قاد نابولي إلى المركز الثاني مرتين والثالث مرة واحدة خلال ثلاثة مواسم له في قيادة الفريق.



وذكر النادي في بيان على موقعه على الإنترنت: يسعد نادي نابولي أن يعلن عن توصله لاتفاق مع كارلو أنشيلوتي ليصبح مدربا للفريق الأول لثلاثة مواسم بداء من الموسم القادم.



وعلى الرغم من الإشادة التي حظي بها فريق المدرب ساري بسبب السلاسة في الأداء وكرة القدم الهجومية، فان الفريق افتقر للمسة التهديفية الأخيرة التي كان يحتاج اليها للاطاحة بيوفنتوس الذي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في آخر سبعة مواسم