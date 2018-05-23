مانشستر يونايتد النادي الأعلى قيمة في أوروبا

كشف تقرير مجموعة "كيه.بي.إم.جي" للخدمات المهنية لعام 2018 ، والذي نشر يوم الأربعاء ، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتصدر قائمة أندية كرة القدم الأعلى قيمة في أوروبا.



وذكر التقرير أن قيمة نادي مانشستر يونايتد تبلغ 3.255 مليار يورو ويليه في القائمة ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.



وتتضمن المراكز العشرة الأولى خمسة أندية أخرى من إنجلترا ، هي مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام.



وتعتمد الدراسة على موسمي 2015 - 2016 و2016 - 2017 ، وترتكز على قيم الأرباح وعائدات بيع حقوق البث وحجم القاعدة الجماهيرية والإمكانيات الرياضية وكذلك قيم الاستادات.



واحتل بايرن ميونخ بطل البوندسليغا المركز الرابع بينما جاء يوفنتوس بطل إيطاليا في المركز التاسع.