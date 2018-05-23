نيمار يعترف بوضع كوتينيو وجيسوس تحت الضغط

أعرب قائد المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن أمله في أن يكون لزميليه في الفريق، غابرييل جيسوس وفليبي كوتينيو، دور حاسم خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، مشيراً إلى أنه يضغط عليهما لتقديم أفضل مستوياتهما.

وقال اللاعب البرازيلي خلال مقابلة أجراها مع قناة اللاعب البرازيلي السابق زيكو على موقع "يوتيوب": آمل في أن يكون هذا الثلاثي (نيمار وجيسوس وكوتينيو) حاسما، أقوم بالضغط على فليبي وغابرييل.

وخلال حواره مع زيكو، أحد أبرز لاعبي البرازيل عبر تاريخها، تم توجيه أسئلة إلى نيمار عن بعض الأشياء المفضلة بالنسبة له وكان عليه الاختيار بين بعض الخيارات.

وحول سؤال عما إذا كان يفضل لعبة "البوكر" أو ألعاب الفيديو ، اختار نيمار لعبة الورق، كما فضل الفوز بدوري أبطال أوروبا عن التتويج بلقب كأس ليبيرتادوريس، فيما لم يفصل في التفضيل بين الفوز على ألمانيا أو الأرجنتين واختار الفوز على كليهما.

وبدأ المنتخب البرازيلي استعداداته للمونديال الاثنين في مركز "جارانجا كوماري" للتدريبات بمدينة ريو دي جانيرو.

ويخوض منتخب "السامبا" أول مبارياته في المونديال أمام سويسرا في 17 يونيو قبل أن يلتقي مع كوستاريكا وصربيا ضمن منافسات دور المجموعات.