أتليتكو يتفق مع رودري لاعب فياريال

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم، توصله لاتفاق مع فريق فياريال يقضي بإعادة التوقيع مع لاعبه السابق رودري هيرنانديز مقابل 20 مليون يورو.

وقدم لاعب خط الوسط هيرنانديز، 21 عاما، موسما جيدا مع فريق فياريال حيث شارك في 47 مباراة في كافة المسابقات، وقاد فياريال لإنهاء الموسم في المركز الخامس بالدوري الإسباني، وسيوقع عقدا مدته خمس سنوات مع أتليتكو.

وانضم رودري إلى فياريال في 2015 بعد خمس مواسم قضاها في أكاديمية الناشئين بأتليتكو، قبل أن يصبح لاعبا أساسيا مع فريق فياريال.

وذكر نادي أتليتكو في بيان: سيصبح لاعب خط الوسط لاعبا في فريق أتلتيكو بداية من 1 يوليو المقبل بعقد مدته خمس سنوات.

وتابع البيان: لقد فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما مع إسبانيا في 2015 وهو لاعب أساسي في منتخب الشباب تحت 21 عاما.

وخاض رودري أول مباراة دولية له مع المنتخب الإسباني خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب إسبانيا مع ألمانيا 1-1 في مباراة ودية جمعتهما في مارس الماضي.