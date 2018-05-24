عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

بولونيا يقيل مدربه دونادوني

المصدر: روما - د ب أ
سبق لدونادوني اللعب لاتحاد جدة
رابط مختصر

أعلن نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، إقالة روبيرتو دونادوني، لينهي مسيرته مع الفريق التي استمرت ثلاثة مواسم.

وتعاقد بولونيا مع دونادوني، 54 عاما، في آخر عشر مباريات لموسم 2015 – 2016، ليقود الفريق للحصول على المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، قبل أن يحصل معه على المركز الخامس عشر في الموسمين الماضيين.

وقضى دونادوني معظم مشواره كلاعب مع فريق ميلان، الذي توج معه بستة ألقاب محلية وثلاث بطولات قارية.

وتولى دونادوني تدريب المنتخب الإيطالي ما بين عامي 2006 و2008، ثم أصبح بعدها مديرا فنيا لأندية ليفورنو ونابولي وكالياري وبارما الإيطالية.

كلمات دالّة

#بولونيا, #الدوري الإيطالي, #دونادوني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر