بولونيا يقيل مدربه دونادوني

أعلن نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، إقالة روبيرتو دونادوني، لينهي مسيرته مع الفريق التي استمرت ثلاثة مواسم.

وتعاقد بولونيا مع دونادوني، 54 عاما، في آخر عشر مباريات لموسم 2015 – 2016، ليقود الفريق للحصول على المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، قبل أن يحصل معه على المركز الخامس عشر في الموسمين الماضيين.

وقضى دونادوني معظم مشواره كلاعب مع فريق ميلان، الذي توج معه بستة ألقاب محلية وثلاث بطولات قارية.

وتولى دونادوني تدريب المنتخب الإيطالي ما بين عامي 2006 و2008، ثم أصبح بعدها مديرا فنيا لأندية ليفورنو ونابولي وكالياري وبارما الإيطالية.