توتنهام يمدد عقد مدربه بوكيتينو 5 مواسم

مدد المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، يوم الخميس، تعاقده مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم لمدة خمسة أعوام، ليظل على رأس القيادة الفنية للفريق اللندني حتى عام 2023.

وتولى بوكيتينو، 46 عاما، تدريب توتنهام عام 2014، حيث قاد الفريق للحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وصرح دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام: إنني سعيد للغاية بتوصلنا إلى اتفاق جديد لتمديد التعاقد مع بوكيتينو، كنا في رحلة استثنائية والفترات القادمة تبدو أكثر إثارة، حيث يدخل النادي المرحلة التالية في تاريخه.

وأثيرت الشكوك حول مستقبل بوكيتينو هذا الموسم، بعدما ربطته عدة تقارير بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، لكنه سيبقى الآن في منصبه، حيث يستعد توتنهام للانتقال إلى ملعبه الجديد.

من جانبه، قال بوكيتينو: يشرفني أن أوقع عقدا طويل الأمد مع اقترابنا من أحد أهم الفترات في تاريخ النادي، وأن أكون المدير الفني الذي سيقود هذا الفريق في ملعبنا العالمي الجديد.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: إن هذه هي إحدى العوامل التي تجعل هذا المنصب من أكثر الوظائف إثارة في عالم كرة القدم، ونضع بالفعل خططا لضمان استمرارنا في البناء على العمل الرائع الذي شارك فيه الجميع خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأنهى توتنهام مسيرته في الموسم المنقضي بالدوري الانجليزي في المركز الثالث، كما صعد للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي، وبلغ دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن توتنهام مدد التعاقد أيضا مع الطاقم التدريبي المعاون لبوكيتينو، الذي يضم خيسوس بيريز وميخيل دي أغوستينو وتوني خيمنيز.