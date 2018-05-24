رسميا.. إنييستا لاعباً لفيسل كوبي الياباني

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني لكرة القدم، يوم الخميس أن أسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا انضم رسميا للفريق المنافس بالدوري الياباني.

وقال إنييستا في مؤتمر صحفي حاشد: إنه يوم مميز بالنسبة لي. إنه تحد مهم كبير في مسيرتي، أتطلع للغاية للتعرف على زملائي بالفريق واللعب سويا.

وقام هيروشي ميكيتاني، مالك النادي الياباني، ومؤسس "راكوتين" إحدى شركات التجارة عبر الانترنت، والتي ترعى فريق برشلونة، بتقديم قائد فريق برشلونة السابق.

وكان إنييستا، 34 عاما، نشر صورة له عبر موقع "إنستغرام" مع هيروشي ميكيتاني، رئيس الفريق المنافس بالدوري الياباني، على متن طائرة قائلا: متوجه إلى منزلي الجديد، مع صديقي هيروشي ميكيتاني.

وبدا أيضا، أن ميكيتاني أكد الصفقة بعدما نشر صورة له مع إنييستا خارج الطائرة وكتب "العودة إلى طوكيو مع صديقي".

وجاء إنضمام إنييستا لفريق كوبي، الذي يحتل المركز السادس بعد مرور 15 جولة، بعدما أنهى مسيرة استمرت 22 عاما مع فريق برشلونة الإسباني يوم الأحد الماضي.

ومن بين زملاءه الجدد في الفريق سيكون هناك المهاجم الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي المنضم لفريق فيسيل كوبي العام الماضي قادما من فريق غالاتا سراي التركي. ولكنه سيظل بعيدا عن الفريق حتى نهاية يونيو بسبب إصابة في ربلة الساق.

وفاز إنييستا بـ32 لقبا مع برشلونة، وكان هدفه في المباراة النهائية أمام هولندا منح إسبانيا لقب كأس العالم 2010، كما حصل على بطولتي يورو 2008 ويورو 2012 مع المنتخب الإسباني.