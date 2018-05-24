فالنسيا يفعّل خيار شراء كوندوغبيا

أكمل فريق فالنسيا عملية شراء جيفري كوندوغبيا لاعب خط وسط فريق إنتر ميلان، يوم الخميس، مقابل 25 مليون يورو بعدما أثبت اللاعب الفرنسي ذاته خلال فترة إعارته بفريق فالنسيا.

ولعب كوندوغبيا، 25 عاما، دورا مهما في إنهاء فالنسيا الموسم في المركز الرابع بالدوري الإسباني وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي في بيان: لقد فعل فريق فالنسيا بند شراء جيفري كوندوغبيا في عقد إعارته من إنتر ميلان، مع قيام اللاعب الفرنسي بالتوقيع على العقد ممتد حتى 2022.

وتابع البيان: سيكون الشرط الجزائي في عقد كوندوغبيا 80 مليون يورو. وكان اللاعب جزء أساسيا من خط الوسط للفريق الذي يدربه مارسلينو في أول مواسمه بفالنسيا، وشارك كوندوغبيا في 31 مباراة وسجل أربعة أهداف.

وشكل كوندوغبيا ثنائيا حاسما في وسط ملعب فالنسيا مع داني باريخو، تحت قيادة مارسلينو، الذي أعاد إحياء النادي منذ توليه المسؤولية في الصيف الماضي.