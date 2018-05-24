هل يتسبب الزفاف الملكي بفوز صلاح باللقب الأوروبي؟

اقتراب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل بين ريال مدريد وليفربول يزيد من مستوى الترقب لدى الجماهير وبعض منها يبحث عن أي "قشة" أمل ليتعلق به وطبعا المصادفات الرقمية والتاريخية أمر لا بد منه.

العائلة المالكة البريطانية هي مصدر تفاؤل لفريق ليفربول الملقب بالريدز، فعندما التقى مع الريال في نهائي 1981 وفاز باللقب كان العام يشهد أيضا حفل زفاف في القصر الملكي للأمير تشارلز والأميرة ديانا.

وعندما عاد ليفربول ليرفع الكأس مجددا في عام 2005 تزامن ذلك مع زواج ملكي للأمير تشارلز أيضا مع كاميلا باركر، الأمر الذي يرسم تفاؤلا بتكرار المشهد هذا العام نظرا لوقوع حفل زفاف الأمير هاري في 2018 أيضا.

ويشير بعض عشاق الريدز إلى مصادفة فوز فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا بنتيجة 3-1 في النهائي في العام الحالي وفي عام 1981 عندما حدث الشيء نفسه، وأيضا تزامن لقب 2005 مع هزيمة مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا أمام فريق لندني، كما حدث قبل 13 عاما وأيضا في الشهر نفسه.

الأحداث التاريخية المتشابهة أيضا قد يلجأ لها مشجع يتمنى خسارة ليفربول للقب الأوروبي يوم السبت المقبل وانتصار ريال مدريد، ومنها أن خسارة الفريق الإنجليزي في نهائي عام 2007 عندما حدث شهد أيضا فوز تشيلسي بلقب كأس إنجلترا وحلول أرسنال وصيفا في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكلا الأمرين تكرر أيضا في العام الحالي، متشابهات قد تكون مجرد أضغاث أحلام عندما تبدأ الأقدام ركل الكرة في العاصمة الأوكرانية كييف لتحديد المتوج بدوري الأبطال الأوروبي للموسم الحالي.