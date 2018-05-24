مظاهرات في موسكو ترفع شعار "لا لكأس العالم"

لا نريد كأس العالم، هكذا يرتفع الشعار في العاصمة الروسية لدى طلاب جامعة موسكو الحكومية والذي يتظاهرون رافعين شعارات رافضة للحدث الكروي الأهم في العالم والذي تستضيفه البلاد لأول مرة في تاريخها بدءا من الرابع عشر من يونيو المقبل.

ويأتي الرفض من إقامة أماكن لتجمعات الجماهير بالقرب من الحرم الجامعي وتزامن المباريات مع الامتحانات الجامعية للطلاب.

موسكو ستستضيف 12 مباراة في ملعبين فيها بدءا من الافتتاح بين روسيا والسعودية في الرابع عشر من يونيو وصولا إلى المباراة النهائية في الخامس عشر من يوليو، السلطات الحكومية الروسية تؤكد اتخاذ إجراءات لتخفيف الإزعاج المترتب على آلاف الجماهير في هذه التجمعات وذلك قبل بدء توافدهم على البلاد لمواكبة الفرق الـ32 التي تشارك في كأس العالم.