مكاليستر: صلاح قادر على نثر السحر في أرجاء الملعب

اعتبر غاري مكاليستر، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، أن دور المدرب يورغن كلوب كان واضحا بتحويل النجم محمد صلاح إلى لاعب جماعي مفيد للمنظومة ككل في ليفربول والاستفادة من مهاراته الفردية لما فيه مصلحة الفريق الذي سيلاقي ريال مدريد يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في كييف الأوكرانية.

وأضاف ماكاليستر في حديثه لـ"العربية": صلاح من نوعية اللاعبين القادرين على تقديم شيء من "السحر الكروي" في أي وقت من الأوقات، وهو ما تحتاجه كنادٍ أو منتخب وطني للفوز باللقاءات.

مكاليستر المتوج مع ليفربول بثلاثية العام 2001 – لقب كاس إنجلترا وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي – اعتبر أن إيمان الجمهور بفريق ليفربول مستمر رغم غيابه عن الألقاب لسنوات.