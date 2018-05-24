"يويفا" يعتمد جدول أمم أوروبا 2020

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الخميس ، على جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي ستقام في عدة بلدان أوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 12 يونيو عام 2020 بالعاصمة الإيطالية روما، وستختتم بملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن في الشهر التالي.

وستقام البطولة في 12 بلدا بمشاركة 24 منتخبا، حيث تشترك مدينتان في استضافة مباريات كل مجموعة من المجموعات الست في الدور الأول بالمسابقة.

وستكون الفرصة مواتية لدى المنتخبات المتأهلة من الدول المضيفة بخوض مباراتين على الأقل في بلدانها.

وكان يويفا أعلن في ديسمبر الماضي أن مباريات المجموعة الأولى ستقام بمدينتي روما وباكو الأذربيجانية، فيما ستقام المجموعة الثانية بمدينة سان بطرسبرغ الروسية وكوبنهاغن الدنماركية، والمجموعة الثالثة في أمستردام الهولندية وبوخارست الرومانية، والمجموعة الرابعة في مدينتي لندن الانجليزية وغلاسكو الأسكتلندية، والمجموعة الخامسة في بيلباو الإسبانية ودبلن الأيرلندية، والمجموعة السادسة في ميونيخ الألمانية وبودابست المجرية.

وتقام مباريات دور الستة عشر في ثماني مدن، فيما تجرى مباريات دور الثمانية في مدن سان بطرسبرج وميونخ وباكو وروما، في حين سيتم إقامة مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، التي ستجرى في 12 يوليو عام 2020، على ملعب ويمبلي.