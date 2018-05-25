بالصور.. الكشف عن "غرافيتي" صلاح قبل نهائي الأبطال

قام أحد الفنانين برسم صورة جدارية لمهاجم ليفربول محمد صلاح بأحد شوارع المدينة يوم الجمعة، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريق الإنجليزي وريال مدريد الإسباني يوم السبت وذلك في تكرار لصور انتشرت في مصر.

وتألق صلاح بشكل لافت في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وسجل رقما قياسيا بلغ 32 هدفا وساعد فريقه على بلوغ نهائي أرفع مسابقة للأندية في أوروبا للمرة الأولى منذ 2007.

وجرى تكليف الرسام المحلي غاي مكنلي برسم صورة ضخمة مساحتها 6 في 3 أمتار للاعب المصري في أحد الشوارع المزدحمة بوسط المدينة.

ورسم مكنلي الصورة بعدة ألوان وظهر فيها اللاعب الذي حاز على إعجاب المشجعين في أنحاء العالم وهو يبتسم ابتسامة خفيفة. وانتشرت صور مماثلة على الجدران في شوارع القاهرة وفي قريته نجريج بدلتا مصر.