برايتون يكمل تعاقده مع الروماني أندوني

المصدر: لندن - د ب أ

تعاقد فريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم مع المهاجم الروماني فلورين أندوني من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني لمدة خمس سنوات.

وسينضم أندوني، 25 عاما، لفريق برايتون بعد فتح باب الانتقالات الصيفية يوم 8 يونيو، وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي يوم الجمعة.

وقال كريس هوتون مدرب الفريق: سعداء لأن فلورين وافق على الانضمام إلينا. إنه لاعب تابعناه لفترة، وسنضيف بعدا آخر لخياراتنا الهجومية.

وسجل أندوني 18 هدفا في 69 مباراة خاضها مع ديبورتيفو لاكورونيا، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما احتل المركز الثامن عشر.

كما لعب أندوني 21 مباراة مع المنتخب الروماني، علما بانه شارك مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2016.