برشلونة يتواجد في مجموعات المونديال الثماني

يتوزع لاعبو برشلونة الدوليون على مجموعات كأس العالم الثماني، وهذا لا يتحقق مع غيره من فرق العالم، بل يعتبره مشجعو ومحبو الفريق الكتالوني مصدر فخر ورقما لا يتحقق مع غيره من الأندية العالمية.

وبالمرور على مجموعات كأس العالم، يتواجد المهاجم سواريز في المجموعة الأولى ضمن قائمة بلاده الأوروغواي، بينما يحضر ثلاثي إسبانيا الدولي إنييستا وبيكيه وألبا وبوسكيتس في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البرتغال وإيران والمغرب.

ويحضر اسم الفرنسي أومتيتي مدافع برشلونة مع منتخب الديوك، في مجموعة تضم الدنمارك، بيرو، وأستراليا، كما يبرز اسم أفضل لاعب في العالم أربع مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي والكرواتي راكيتيتش في المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة الخامسة ومع المنتخب البرازيلي، يلعب البرشلونيان فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى النادي الإسباني في يناير الماضي إلى جانب زميله باولينيو، وفي سادس المجموعات، التي تضم بطل العالم ألمانيا إلى جانب السويد، المكسيك وكوريا الجنوبية، يخلع شتيغن قفاز برشلونة ويرتدي قفاز منتخب الـ"مانشافت".

ومع أن مشاركاته قليلة في تشكيلة بطل الدوري الإسباني وكثرة إصاباته، لكن هذا لم يمنع الإسباني مارتينيز من استدعاء المدافع فيرمايلين إلى تشكيلة بلجيكا التي تلعب في المجموعة السابعة إلى جانب إنجلترا وتونس وبنما.

وفي آخر المجموعات، يلعب المنتخب الكولمبي الذي يضم في قوائمه المدافع الجديد في صفوف برشلونة ييري مينا في مجموعة تضم أيضا اليابان وبولندا والسنغال.

ويسجل الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي نفسه كأكثر الفرق الممولة لمنتخبات مونديال روسيا بتواجد 17 لاعبا من تشكيلته في المنتخبات المشاركة في البطولة الكبرى.