حسناء شقّت صف المنتخب الأرجنتيني وأشعلت فيه الخلافات

يلعب وكيل الأعمال دوراً مفصلياً في مسيرة لاعب كرة القدم، حيث يحدد مسيرة ومستقبل موكله بين الأندية التي تطلب وده، وهي الحالة التي عطّلت مسيرة الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان مع المنتخب بسبب صديقته ووكيل أعماله، واندا نارا.

وتعد واندا من أشهر صديقات اللاعبين ووكلاء الأعمال، بعد قصتها الشهيرة، عندما كانت زوجة لماكسي لوبيز مهاجم ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني السابق، والذي كان صديقاً آنذاك للأرجنتيني الصغير إيكاردي، عندما كان لاعباً في "لا ماسيا" مدرسة برشلونة لكرة القدم للفئات السنية.

ووقعت واندا في غرام المهاجم اليافع، لتخون زوجها ماكسي وتذهب لإيكاردي، والذي بسبب هذه الخيانة، تعرض لمشاكل عديدة في مسيرته الكروية سببت عدم استدعائه لمنتخب "بلاد الفضة" مرات عديدة وخلق عداوة أزلية بينه وبين مواطنه ماكسي لوبيز.

وبسبب هذه الخيانة، يقوم إيكاردي بتربية أبناء واندا الثلاثة، فالنتينو وكونستانتينو وبينيديكتو غوميز، كما يعتمد عليها مهاجم نادي مدينة ميلانو في جميع قراراته الكروية بين استمراره مع النادي أو عدم استدعائه للمنتخب، ودائما ما تقف واندا كوسيلة الدفاع الأولى عن صديقها الأرجنتيني، عبر تصريحات صحفية تارة، وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستغرام" تارة أخرى.

وبحسب مصادر أرجنتينية عديدة، دائماً ما تُذكر قصة إيكاردي وواندا كسبب رئيسي لعدم استدعائه لمنتخب الأرجنتين، على الرغم من غزارته التهديفية بعد إحرازه 100 هدف دوري منذ انتقاله إلى إنتر ميلان، وفوزه بجائزة هداف الدوري الإيطالي بموسمي 2014-2015 و2017-2018، كما أن أرقام هجوم "التانغو" تعد سيئة في الأعوام الأخيرة نظراً للمستويات المتواضعة التي قدمها أغويرو وهيغواين في البطولات الأخيرة بدءاً من مونديال 2014 في البرازيل، وصولاً إلى كوبا أميركا 2016 وتصفيات كأس العالم 2018، التي شهدت قيادة ميسي لمنتخبه في الجولة الأخيرة وتسجيله ثلاثية "هاتريك" ليطير بالأرجنتين إلى كأس العالم الروسي.

ولعب إيكاردي بقميص المنتخب الأرجنتيني في مناسبات قليلة ومتباعدة، فكان أول استدعاء له في عام 2013 أمام بيرو وأوروغواي في تصفيات كأس العالم، ولعب فيها 7 دقائق فقط، قبل أن يتم استبعاده 4 أعوام قبل لقاء البرازيل الودي في عام 2017، والذي لم يشارك فيه المهاجم الشاب. وتعود آخر مرة استدعي فيها هداف الدوري الإيطالي إلى تصفيات كأس العالم الأخيرة، في مباراة أوروغواي، والذي لعبها 90 دقيقة، وفينزيولا عندما ساهم في هدف التعادل لفريقه، وإكوادور لـ14 دقيقة فقط، فيما لم يشارك نهائياً في لقاء بيرو.

وتعمل واندا كعارضة أزياء عندما بدأت مسيرتها في عام 2005، ولكنها اشتهرت بعد طلاقها من غوميز واستلامها زمام الأمور الكروية بالنسبة لعدوه إيكاردي.

وتعد أشهر اللقطات التي جمعت إيكاردي بغوميز، عندما حاول الأول مصافحة الثاني قبل لقاء إنتر ميلان وسامبدوريا، الذي يسمى بـ"ديربي واندا" نسبة إلى الحسناء الأرجنتينية، إلا أن غوميز أعرض بوجهه كي لا يصافح مواطنه الأرجنتيني. كما وصف الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا مواطنه مهاجم إنتر ميلان بـ"الخائن"، وأكمل "هو سيكون لاعباً جيداً لكن باتيستوتا يساوي عشرة منه، ولا يستطيع إيكاردي الذهاب إلى عشاء برفقة زملائه في الفريق بعد أن سرق زوجة زميله، وسيدفع الثمن لقاء ذلك يوماً ما".