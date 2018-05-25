تعرقل رحلات مشجعي ليفربول لحضور النهائي

تقطعت السبل بحوالي 1000 من مشجعي ليفربول بعد إلغاء رحلات طيران إلى العاصمة الأوكرانية كييف التي تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت.

وكانت رحلات طيران عارض، شارتر، تم ترتيبها لنقل الجماهير التي ستحضر المباراة ضد ريال مدريد لكن شركة وورلد تشويس سبورتس قالت في موقعها على الإنترنت إنها اضطرت لإلغائها بسبب عدم وجود أماكن لهبوط الطائرات في مطار بوريسبيل في كييف.

ويحاول مشجعو ليفربول القيام بترتيبات في اللحظات الأخيرة من أجل السفر.

وتساءل أحد المشجعين في حسابه على تويتر: ألغت وورلد تشويس سبورتس رحلة طيران ابني البالغ من العمر 18 عاما إلى كييف. يشعر بالإحباط. هل يمكن لأحد الحصول له على مقعد في طائرة خاصة.

وحجز العديد من المشجعين مع الشركة السياحية بسبب التكاليف وصعوبة الوصول إلى كييف. وقال بعض من نجح في الوصول للعاصمة الأوكرانية إنهم دفعوا ما يصل إلى 7 آلاف دولار لمشاهدة فريقهم.

وقال ليفربول في بيان بموقعه على الإنترنت إن حوالي 1000 مشجع تأثروا بفوضى السفر. وتم إلغاء ثلاث رحلات طيران في المجمل.

ولكن قد يكون هناك مساعدة من بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو الذي يرأس الآن بلدية كييف.

وتحدث جو أندرسون رئيس بلدية ليفربول إلى كليتشكو في محاولة لحل المشكلة وقال يوم الجمعة إنه يتفاوض مع شركة طيران قد تنجح في تسيير رحلتين أو ثلاث إلى كييف يوم السبت.