زيدان حول الفوز باللقب: حظوظنا متساوية مع ليفربول

طالب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فريقه باستغلال الفرصة والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، ولكنه استبعد أن يكون فريقه هو المرشح الأبرز للفوز باللقب أمام ليفربول في المباراة النهائية التي تقام يوم السبت.

وقال زيدان: يمكن للناس الحديث عن المرشح الأبرز، ولكننا نعلم أن الأمر ليس منوطا بهذا. لسنا المرشح الأبرز، ولا هم، دائما ما تكون الفرص متساوية في المباريات النهائية. يتعين علينا أن نلعب كلنا مباراة عظيمة في محاولة للفوز. لا نرى أنفسنا أننا المرشح الأبرز ولا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به.

وفي حال الفوز باللقب، يصبح اللاعب الفرنسي الدولي السابق أول مدرب يفوز بالكأس الأوروبية ثلاث مرات على التوالي مع نفس النادي.

وقال زيدان: اليوم نحن سعداء لأننا وصلنا إلى هنا وسنخوض نهائيا آخر. لن نعيش هذه الأجواء مرة أخرى. سنعيش لحظات أخرى ولكننا لن نحظى باليوم وغدا مرة أخرى.