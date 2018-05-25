كلوب: صلاح سيكون جاهزاً سواء صام أم لا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن مهاجم الفريق محمد صلاح سيكون في ذروة لياقته لمباراة يوم السبت أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصرف النظر عما إذا كان يصوم رمضان أو لا.

وحظيت مسألة صيام صلاح الملتزم دينيا خلال الإعداد للقاء المقرر في كييف باهتمام إعلامي كبير.

وقال روبن بونز أخصائي العلاج الطبيعي في ليفربول لراديو أوندا سيرو الإسباني إن المهاجم المصري كان صائما في المعسكر التدريبي الأخير للفريق في ماربيلا لكنه فضل الإفطار في الأيام الثلاثة السابقة للنهائي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: كما أفهم فإن الدين شأن خاص، لذلك ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن لكن كل شيء على ما يرام وسوف ترونه في التدريب وهو بكامل طاقته.

وتألق صلاح بشكل لافت في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وسجل رقما قياسيا بلغ 32 هدفا كما سجل عشرة أهداف في دوري الأبطال.

وأثار تألق اللاعب المصري في أوروبا جدلا بشأن قدرته على كسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية على مدار عشرة أعوام.

لكن كلوب لم يظهر حماسا في التطرق إلى هذا النقاش. وقال المدرب الألماني "هذا ليس مهما. لا يهتم أي مدرب بهذا".