كلوب: ميلنر وتشان جاهزان لنهائي كييف

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس أن جيمس ميلنر وإيمري تشان لاعبي الفريق سيكونان جاهزين تماما لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني يوم السبت.

وافتقد ليفربول لخدمات تشان منذ شهر مارس الماضي بسبب تعرضه لإصابة بالغة، لكنه بات جاهزا الآن لمواجهة الريال، بعدما عاد للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الفريق.

وانضم تشان إلى معسكر ليفربول التدريبي الذي أقيم بمدينة ماربيا الإسبانية الأسبوع الماضي، وشارك في جميع التدريبات التي أجراها الفريق، كما بات ميلنر جاهزا أيضا بعدما تعافى من إصابة بسيطة تعرض لها مؤخرا.

وصرح كلوب للموقع الإلكتروني الرسمي لليفربول: الأمور واضحة بشأن ميلنر، سيكون جاهزا تماما، والمفاجأة أن تشان أصبح لائقا هو الآخر، تشان أبلغني أنه سيعود، حاول القيام بذلك ونجح في محاولته. كنا نعتقد أن الأمر سيكون صعبا، لكنه عاد، ومنذ اليوم الأول لعودته للتدريبات أثبت استعداده التام، إن تشان يتدرب بشكل طبيعي الآن، إنه خيار جيد، وهذا هو السبب في وجوده معنا.

ويذكر أن الفريق الإنجليزي وصل للعاصمة الأوكرانية كييف يوم الخميس استعدادا لخوض نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية أمام الريال، الذي يمتلك 12 لقبا في المسابقة.

ويسعى ليفربول للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2005، فيما يتطلع الريال لأن يكون أول فريق يحتفظ بالبطولة، بنظامها الحديث، ثلاثة مواسم متتالية، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق الفائزة بالكأس.