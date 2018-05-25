لاعب الريال وليفربول السابق يكشف طريقة إيقاف رونالدو

كشف ستيف مكمانمان لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، أن على الفريق الفائز البدء بلعب كرة قدم قبيحة في آخر دقائق المباراة في سبيل الحفاظ على النتيجة، مضيفاً بأن طريقة إيقاف رونالدو عن التسجيل تتمثل في عرقلته والاعتماد على التدخلات البدنية.

وسبق للإنجليزي ستيف مكمانمان الاحتراف مع فريقي ليفربول وريال مدريد الإسباني ولكنه في حديثه أكد أن ولاءه وتشجعيه في نهائي كييف سيكون لفريق الريدز، رغم أن الأمر صعب بشكل شخصي لأنه يملك الكثير من الأصدقاء في الفريق الإسباني خاصة من اللاعبين الذين زاملهم.

وقال مكمانمان في لقائه مع "العربية" عند سؤاله عن كيفية إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو: عليك أن تضربه، ولكن بايرن أظهر مرتين أنه يمكن إيقاف كريستيانو هجوميا وكذلك فعل يوفنتوس في مباراة الإياب باستثناء ركلة الجزاء وعلى ليفربول أن يكون منظما بطريقته الدفاعية ويقلل المساحات أمامه مهاجم ريال مدريد.

مكانمان الذي توج باللقب الأوروبي مع الريال وسجل في النهائي عام 2000 اعتبر أن من يحافظ على مراكزه الدفاعية ويتفادى الأخطاء سيكون الفوز حليفه لأن الاهداف في المنافسات الكبرى تأتي غالبا من الهفوات.

وذهب اللاعب الإنجليزي بعيدا في نصيحته لفريق ليفربول لتفادي الانهيار الدفاعي في الدقائق الأخيرة كما حدث مرارا في الموسم الحالي بأنه يجب المحافظة على التركيز الذهني وفعل كل ما يمكنك للاستمرار بالتقدم بالنتيجة حتى النهائي حتى لو اضطر الفريق لتقديم كرة قدم غير جميلة وتشتيت الكرة بعيدا عن مناطق الخطر فالأهم أن تخرج منتصرا.

واختتم مكانمان حديثه بأن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، إنسان متواضع ويتمتع بأخلاق رائعة وهذا ليس سرا، وأن التوتر في النهائي أمر طبيعي لكل اللاعبين.